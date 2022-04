El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró el 26 de abril de 2022 su compromiso de no aumentar el precio de la luz “en términos reales”.

De acuerdo con AMLO, su compromiso con la economía de los mexicanos permanece por lo que no se aumentará el costo de este servicio.

Sin embargo, AMLO aclaró desde la conferencia mañanera del 26 de abril que no por eso se debe de desperdiciar el recurso “que se obtiene con mucho esfuerzo”.

AMLO: Famosos y artistas que están en contra del Tren Maya no tienen amor al pueblo

De acuerdo con AMLO, su compromiso de no aumentar el precio de la luz es con todo el país y no solo con algunas entidades.

Asimismo, aclaró que se trata del precio en “términos reales” el que no aumentará y aseveró que no lo ha hecho desde que inició su sexenio.

“Tenemos el compromiso, esto aplica para todo el país, de no aumentar el precio de la luz. Para decirlo con claridad, no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, no ha aumentado ni va a aumentar”

AMLO