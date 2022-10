El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puso un discurso de 12 minutos de su esposa, la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, contra el racismo, durante su conferencia mañanera de hoy 11 de octubre.

Luego de que se le cuestionó a AMLO sobre la celebración que supone el 12 de octubre, llamado “Día de la Raza”, ante el hallazgo de América por los colonizadores, el presidente propuso un debate para determinar la erradicación del festejo.

Ello porque algunas organización señalan que ese día conmemora el sometimiento de los pueblos, según señaló Lord Molécula en la mañanera.

Ante dicha situación, AMLO solicitó a comunicación exponer el discurso de su esposa, Beatriz Gutiérrez, en donde habla del racismo y sometimiento de los pueblos.

Luego de señalar que Beatriz Gutiérrez le ayuda a manejar los temas relacionados con cultura y racismo, AMLO expuso un video donde su esposa da un discurso de 12 minutos sobre el tema.

El discurso fue propiciado durante la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022.

Y en éste, la investigadora explica cómo se ha utilizado el racismo para justificar la opresión y el sometimiento de los pueblos, al considerarse que unas “razas” son superiores a otras.

En dicho discurso, Beatriz Gutiérrez señala a la colonización española y a la migración como las causantes de la cancelación de quienes son diferentes a los que se consideran “ razas supremas ”.

Sin embargo, Beatriz Gutiérrez señaló que tras los avances científicos han demostrado que, sin importar el color de piel o “tipo de raza”, “todos somos iguales, aunque varié nuestro color somos herederos del homosapiens”.

“Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad porque no hay culturas superiores ni inferiores”

Previo al discurso de Beatriz Gutiérrez, AMLO adelantó que la investigadora no aspira a ningún cargo y que en su momento ella hablará del tema.

El presidente aseguró que al terminar su periodo en el ejecutivo, él se retirará a Palenque, mientras que la escritora continuará sus labores como maestra e investigadora.

Sin embargo, AMLO dijo que ya no hablaría más del tema, pues será la propia Beatriz Gutiérrez quien en su momento platique lo señalado, ya que es una mujer con criterio propio.

“Beatriz no aspira a ningún cargo, eso es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo iba a externar, así como dijo en su momento que no iba a ser Primera Dama y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora.

Nosotros terminamos, en mi caso, en menos de dos años, y me voy a Palenque y ella va a seguir como maestra e investigadora y creo que en su momento lo va a expresar”

AMLO