AMLO pidió detener las constantes amenazas contra periodistas como la que recibió Poncho Gutiérrez, director de El Deforma.

En la conferencia mañanera del 12 de mayo de 2022, AMLO pidió que cesaran las amenazas a periodistas como la que recibió Poncho Gutiérrez, a quien describió como “un periodista genial e inteligentísimo”.

Asimismo, AMLO aseguró que existe una nueva generación en el periodismo que viene a renovar a quienes “están muy acostumbrados a las prácticas viejas”.

“Hay un periodista, además del comunicador Vicente Serrano, que le expresamos nuestra solidaridad, además de ese hay otros. Hay uno que es genial, Poncho Gutiérrez. Es inteligentísimo” AMLO

¿Quién amenazó a Poncho Gutiérrez?

El miércoles 11 de mayo Poncho Gutiérrez denunció que fue amenazado de muerte mediante Twitter.

El director de El Deforma compartió un tuit en donde un usuario pidió que le “aplicaran un Mijis” de manera urgente.

Esto haciendo referencia a la desaparición y posterior asesinato del ex diputado Pedro Carrizales, alias “el Mijis”, ocurrido el 31 de enero en Nuevo Laredo.

Posteriormente fue lanzado el “#TodosSomosPoncho” en defensa de Poncho Gutiérrez, quien a manera de sátira cuestionó si luego de la amenaza los defensores de derechos humanos lo defenderían.

Que no se pierda jamás ese tweet #todossomosponcho pic.twitter.com/9z3GdheBL1 — The McFly (@Jc_Mcfly) May 11, 2022

AMLO pide detener amenazas a periodistas

En el marco de la ola de asesinatos y crímenes contra periodistas, AMLO recordó el reciente ataque que recibió Vicente Serrano, además de la amenaza contra Poncho Gutiérrez, a quienes expresó “su solidaridad”

Además, el mandatario pidió no amenazar a los periodistas y no “engancharse”. Aseguró que aunque existan diferencias no se debe recurrir a la violencia pues para eso existe el debate y la argumentación.

“Bueno nada más decir que eso es cobardía, que no se debe de amenazar a nadie, que podemos tener diferencias y para eso es el debate y argumentar. Es una opinión muy respetuosa, no engancharnos” AMLO

AMLO dice que es responsabilidad del Estado proteger a los mexicanos

Luego de pedir que terminaran las amenazas contras los periodistas, AMLO aseguró que el Mecanismo de Protección para Periodistas ya está actuando para proteger a los comunicadores.

No obstante, pidió no caer en la trampa de los provocadores y evitar que los partidarios de la fuerza y la violencia logren su propósito principal, sembrar temor.

Por último, AMLO comentó que el estado continuará cuidando a la población “tal como lo ha hecho” porque es su responsabilidad , sin embargo, recomendó que cada individuo se proteja a sí mismo.