El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exigió una disculpa a Estados Unidos y la DEA por el reportaje que lo relaciona con el Cártel de Sinaloa.

Desde su conferencia mañanera del jueves 1 de febrero, AMLO tomó un momento para dar su punto de vista sobre la publicación del medio ProPublica y el periodista estadounidense Tim Golden que señalan que miembros del Cártel de Sinaloa entregaron hasta 2 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Tema que ha estado circulando en medios nacionales y de Estados Unidos del que AMLO ha calificado como una calumnia hacia su persona.

AMLO espera disculpas del gobierno de Estados Unidos por reportaje de la DEA y el Cártel de Sinaloa

El reportaje no concluyente, como lo han dicho algunos periodistas y analistas, de Tim Golden, ha causado controversia y polémica en México.

Tanto por su contenido como por la manera en que está construido, así como las fuentes de información que maneja, lo que han hecho dudar de su veracidad.

Sin embargo, el reportaje señala que integrantes ligados a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, uno de los personajes del narcotráfico más sonados de los últimos años, entregaron a nombre del Cártel de Sinaloa hasta 2 millones de dólares a Nicolás Mollinedo Bastar, uno de los hombres cercanos a AMLO con el fin de financiar su campaña presidencial en 2006.

Aunque el reportaje sólo cita a personas dentro de la DEA que obtuvieron testimonios de Roberto López Nájera, abogado cercano al Cártel de Sinaloa, sin tener documentos o más pruebas que avalen las acusaciones.

Por lo que AMLO ha negado que esta información sea verídica y la ha tachado de calumniosa, sobre todo bajo el contexto de las elecciones 2024 donde en México y Estados Unidos se va a elegir al próximo presidente o presidenta.

Es por ello que AMLO exigió una disculpa a Estados Unidos y la DEA, además pidió al gobierno estadounidense que se manifieste sobre este caso, porque sostuvo que él es un presidente con autoridad moral y política.

“Yo no acepto eso, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y si no tienen pruebas tienen que disculparse” AMLO

AMLO no ve como casualidad que reportaje en su contra haya sido publicado en temporada de elecciones

En un tono molesto, AMLO mencionó que él no ve como una casualidad que el reportaje de ProPublica en contra suya se haya mostrado en temporada de elecciones.

Asimismo dijo que el presidente Joe Biden de Estados Unidos debería estar enterado del contenido de este reportaje, aunque descartó llevar esta disculpa a formalismos con denuncia o recursos ante el poder federal estadounidense u otras instancias.

Comentó también que no se le hacía posible que su gobierno junto con el de Estados Unidos y la DEA estuvieran hablando sobre el combate de fentanilo, si es que con esta información del periodista Tim Golden tratan de dañar la figura presidencial mexicana.

“Si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, ¿de pura casualidad?, no, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién?” AMLO

También acusó a la periodista Anabel Hernández de estar vinculada con agencias extranjeras, así como a la también conductora Carmen Aristegui de seguirle el juego, entre otros de sus opositores, como a Claudio X. González, al que señaló de recibir dinero del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Remarcó que México no es colonia de ningún país y sostuvo que este tipo de acciones son injerencistas, además de que si antes no se hacía valer la soberanía del Estado mexicano es porque los presidentes no tenían autoridad moral.

AMLO remarcó que va a esperar qué es lo que pasa con este tema y recordó que en el caso de la detención del general Cienfuegos Joe Biden ni siquiera estaba enterado y al revisar el expediente no se encontraron pruebas.

Aunque mencionó que pese a este tema el gobierno mexicano mantendrán buenas relaciones con Estados Unidos y si es que Joe Biden no responde o reacciona a estas acusaciones en contra del presidente de México, no sería de “buena vecindad una actitud así”.