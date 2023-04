El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó al extitular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, a asumir su responsabilidad por el desvío de 15 mil millones de pesos.

Desde la conferencia mañanera del 3 de abril, AMLO aseguró que, si resulta tener responsabilidad en el desvío de recursos, Ignacio Ovalle “tiene que asumirla”.

Sin embargo, el presidente defendió al extitular de Segalmex y aseguró que se trata de funcionarios que están acostumbrados a robar y “se metieron” a su gobierno pero que provienen de otros partidos.

AMLO compartió que desconoce si Ignacio Ovalle es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el desfalco a Segalmex con la adquisición de certificados bursátiles fraudulentos entre 2020 y 2021.

Sin embargo, AMLO lo llamó a hacerse responsable si es que está involucrado en el desvío de recursos por un total de 15 mil millones de pesos.

“Está creo en Gobernación… No sé si la Fiscalía lo está culpando. La instrucción que yo di y que siempre he dado, es que no haya impunidad para nadie ni siquiera para mis familiares”

AMLO