Se castigará a los funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) involucrados en desvíos por 7 mil toneladas de azúcar, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la conferencia mañanera de hoy 13 de marzo, AMLO se comprometió a que no exista impunidad para nadie de los involucrados en el caso Segalmex.

Su declaración se da en el marco de las detenciones y las 22 ordenes de aprehensión que giró la Fiscalía General de la República (FGR) durante la segunda semana de marzo, contra los involucrados en el caso.

Esta mañana AMLO se comprometió a que se castigue a todos los involucrados en el fraude a Segalmex, por las presuntas 7 mil toneladas de azúcar que simularon comprar en la dependencia.

El presidente de México indicó que no debe existir duda de que su administración castigará a todos los involucrados, pues fueron ellos mismos quienes presentaron la denuncia en su contra.

Asimismo, recordó que hasta el momento ya existen 8 detenidos y más ordenes de aprehensión, lo que demuestra que no hay impunidad en su gobierno, pues no se permite el abuso desde un cargo en las dependencias federales, ni el robo de dinero “sea quien sea”.

“Nosotros presentamos la denuncia y hay 8 detenidos, hay otras ordenes de aprehensión, es lo mismo, no hay impunidad no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, no permitimos a nadie que se robe el dinero que abuse de su cargo, sea quien sea”

AMLO