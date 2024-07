El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió a Donald Trump, candidato republicano en las elecciones Estados Unidos 2024, aclarar si insultó o no a Marcelo Ebrard durante su gestión como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El sábado 20 de julio, durante un evento en Grand Rapids, Michigan, Donald Trump generó confusión al hablar sobre un acuerdo referente a la parte del muro fronterizo que existe entre México y Estados Unidos; explicó que su gobierno solicitó 28 mil soldados para proteger la construcción.

“Hicimos algo muy fuerte con México, cuando estaba construyendo el muro, les dije que necesitaba 28 mil soldados para que nos protejan mientras construíamos el muro, ellos decían que no y luego les dijimos que les íbamos a cobrar aranceles del 25 por ciento por cada carro que envíen a América”, dijo.

Donald Trump habló en este discurso del acuerdo que tuvo con México referente al muro fronterizo. Sin mencionar el nombre de Marcelo Ebrard, dijo que tuvo que negociar con un funcionario del Gobierno Federal, quien le facilitó todo lo que solicitó:

Fue en este punto que Donald Trump hizo referencia al coeficiente intelectual de un funcionario:

AMLO le pidió a Donald Trump aclarar el tema del insulto que realizó en Michigan, hecho por el cual respondió el propio Marcelo Ebrard. En ese sentido, se sumó al mensaje de la virtual presidenta electa de México, quien lamentó las palabras del candidato republicano.

Durante su conferencia mañanera de hoy 22 de julio, esto fue lo que dijo López Obrador:

“Le tengo mucha admiración como servidor publico a Marcelo Ebrard, y si hubo alguna confusión que se aclare, y que quede de manifiesto que nosotros los mexicanos, con Sheinbaum vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con Estados Unidos porque nos conviene no solo a los gobiernos, sino fundamentalmente a los pueblos”

Marcelo Ebrard respondió directamente tras el insulto de Donald Trump durante un discurso en Michigan. El exsecretario de Relaciones Exteriores no solo se dio por aludido sino que dijo no sentirse intimidado ante las palabras del expresidente de Estados Unidos.

Esto fue lo que publicó Marcelo Ebrard en su cuenta de X el 20 de julio, donde además explicó que las declaraciones de Trump de dan en el contexto de las elecciones Estados Unidos 2024:

“Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”

Marcelo Ebrard