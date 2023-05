La periodista y escritora Denise Dresser viajó a Ucrania para realizar entrevistas a funcionarios, activistas y militares; sin embargo, se presentó como “representante” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde la conferencia mañanera del 30 de mayo, el presidente AMLO señaló que no se le brindó ninguna acreditación como representante del Gobierno de México para su viaje a Ucrania.

Asimismo, reiteró que la identificación que presentó sí le fue otorgada por su gobierno, pero como acreditación para poder asistir a las conferencias mañaneras.

El presidente AMLO resaltó que Denise Dresser no viajó a Ucrania en medio del conflicto bélico con Rusia en representación del Gobierno de México.

“No es representante del gobierno, a no ser que en Relaciones (Exteriores) le hayan dado alguna acreditación…usó la credencial de la mañanera. Pues no, eso no es representación del gobierno”

AMLO