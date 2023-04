El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejar de cobrar mientras no tengan quórum para las sesiones de su Pleno.

Desde la conferencia mañanera del martes 18 de abril, AMLO aseguró que el INAI fue creado para ocultar la corrupción de los gobiernos anteriores.

AMLO no quiere que comisionados del INAI cobren por falta de quórum

AMLO aseguró que los comisionados del INAI cobran incluso más que el presidente “sin hacer nada” por la falta de quórum.

De acuerdo con el presidente, los comisionados no deberían de recibir un pago si no pueden operar; ademas, consideró que no es necesario que exista este instituto, pues las acciones de transparencia pueden ser realizadas por otra dependencia.

AMLO también reclamó que los comisionados del INAI están ganando un salario “sin hacer nada”, pues sin el quórum no pueden operar.

“¿Cómo van a seguir ganando esos consejeros, los que están, que se quejan, más que el presidente sin hacer nada?” AMLO

INAI “es un cero a la izquierda”; AMLO busca que desaparezca

De acuerdo con el presidente AMLO, el INAI “es un cero a la izquierda” pues no ha hecho nada para combatir la corrupción desde que se creó.

Asimismo, AMLO aseguró que el INAI se creó como una cortina de humo para legitimar los robos y ocultar información a la ciudadanía.

Por ello, aseguró que busca que el instituto, que cuesta mil millones de pesos al año, pueda desaparecer para que esos recursos sean usados para quienes más lo necesitan.

Además, aclaró que las funciones del INAI pueden ser llevadas a cabo por una “de las tantas” instituciones que ya están creadas con el presupuesto que ya reciben.

AMLO propuso que las actividades del INEAI puedan ser llevadas a cabo por:

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Fiscalía Anticorrupción

“Desde que se creó no han ayudado en nada a combatir la corrupción, al contrario. Sirvieron para legitimar robos y ocultar información y desde que se creó ese instituto le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año. Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto” AMLO

AMLO reclamó que se esté gastando el presupuesto del INAI con el pago a los comisionados cuando no tiene quórum.

Cabe recordar que para que exista quórum es necesario que existan en función al menos 5 de 7 comisionados; sin embargo, a la fecha sólo hay 4.