El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explotó contra los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI), tras la polémica en torno a los nombramientos.

AMLO se lanzó contra el INAI y señaló que “no sirve para nada” y acusó que la dependencia sólo era utilizada como “fachada” en sexenios pasados para encubrir las “corruptelas” de los funcionarios públicos.

“Está el debate sobre que el Senado no nombra a los de la transparencia, pero digo, los nombre o no los nombre, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios”

AMLO