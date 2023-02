El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que le ofreció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, un intercambio por el avión presidencial, luego de varios intentos fallidos por venderlo.

Tras recordar su famosa frase “ese avión no lo tiene ni Obama”, AMLO dio a conocer que en la reciente visita del presidente Joe Biden a México, le propuso un atractivo intercambio por el avión presidencial.

Durante su conferencia mañanera de hoy lunes 13 de febrero, el presidente López Obrador señaló que le planteó a Joe Biden darle el avión presidencial construido al final del sexenio de Felipe Calderón a cambio de aviones de carga y heliópteros para combatir incendios.

Sin embargo, en aquella oportunidad, el mandatario estadunidense le dijo que “lo iba a ver”, sin darle una respuesta concreta, por lo que aprovechó su conferencia de este lunes para recordarle su propuesta.

“Entonces, ahí está la posibilidad. Al avión se le está dando mantenimiento constantemente. Está en perfectas condiciones”, apuntó.

Una vez más, AMLO criticó que el avión presidencial no se ha podido vender por lo lujoso que es.

Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto, no lo hemos podido vender, porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle... que le mandábamos el avión (presidencial) y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios. Que nos ayudaran con eso. Me dijo que lo iban a ver. Entonces, ahí está la posibilidad. Al avión se le está dando mantenimiento constantemente. Está en perfectas condiciones.

AMLO