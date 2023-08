El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la detención de Uriel Carmona, Fiscal de Morelos fue conforme a la ley y negó que exista algún tipo de persecución en su contra.

Desde la conferencia mañanera del 7 de agosto, AMLO aseguró que desde su gobierno siempre se va a buscar que se haga justicia, y aplaudió la detención.

Asimismo, recordó que Uriel Carmona está presuntamente relacionado con el ocultamiento de información con respecto del feminicidio de Ariadna Fernanda ocurrido en la Ciudad de México (CDMX) entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

Der acuerdo con el presidente, se tiene que pedir que se actúe en caso de cualquier presunto delito y resaltó que no hay persecusión política ni venganza porque “no es su fuerte” y ni siquiera conoce al fiscal.

“Qué bien que la fiscalía de la ciudad actuó. Cero impunidad sea quien sea...Nosotros no somos tapadera de nadie, por lo mismo si conocemos de un posible delito que se cometió un presunto delito pues tenemos que pedir que se actúe y así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Aunque digan que es persecución política, no, tenemos nuestra conciencia tranquila y no es mi fuerte la venganza. En este caso al señor fiscal ni lo conozco”

