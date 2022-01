AMLO minimiza que su estatua en Atlacomulco fuera derribada; pide que le hagan caso y ya no hagan ninguna

El presidente AMLO agradeció al expresidente municipal Roberto Téllez por haber develado una estatua en Atlacomulco de su persona, sin embargo, reiteró que no quiere nada en su nombre.

AMLO pidió en la mañanera del 3 de enero a las y los morenistas que no se sientan mal por la estatua derribada y decapitada en Atlacomulco, ya que a él no le gustan esas expresiones de “vanidad” y del “culto a la personalidad”.

El pasado 29 de diciembre el exalcalde de Morena en Atlacomulco, Roberto Téllez, develó una estatua de AMLO frente a la Terminal de Autobuses municipal. La madrugada del 1 de enero apareció derribada y sin cabeza.

AMLO pidió al exalcalde Roberto Téllez y a morenistas que no se sientan mal por su estatua en Atlacomulco que fue derribada y decapitada.

En conferencia mañanera AMLO les envió una abrazo y reiteró su postura: no quiere inmuebles o estatuas en su nombre.

“A los que se organizaron y pusieron una estatua de mi persona decirles que los quiero mucho... Pero que tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre, ni quiero que me levanten ninguna estatua. No quiero nada de es”

AMLO