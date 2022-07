Durante la conferencia mañanera de hoy 28 de julio, AMLO dijo que México abandonaría el T-MEC si continuar en él implica ceder soberanía.

Esta mañana, desde Palacio Nacional, el presidente AMLO reiteró que la soberanía de México no está en discusión, y que ni por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cederá la independencia del país.

Esta declaración se da en el marco de las negociaciones por las consultas solicitadas por Estados Unidos para la solución de disputas bajo el acuerdo del T-MEC.

Ya que el país, a quien AMLO señaló como el mercado más importante del mundo, asegura que las políticas energéticas de México violan dicho acuerdo al discriminar a los empresarios estadounidenses y canadienses.

Actualmente, AMLO designó a Jesús Seade como el responsable de negociar las consultas por el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

Pero al ser cuestionado sobre qué ocurrirá en torno a este asunto, AMLO refirió -nuevamente- que México no va a entregar su independencia a ningún gobierno extranjero.

Y que, de ser necesario, no se aceptará el T-MEC.

“Aun tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero”.

Tras señalar que México no cederá soberanía ante Estados Unidos ni ningún otro país, AMLO expuso el artículo octavo del T-MEC, en donde se señala el dominio del país sobre sus hidrocarburos.

En dicho artículo se reconoce el dominio directo , así como la propiedad inalienable e imprescriptible de México sobre todos sus hidrocarburos.

Además se establece el respeto de la soberanía y el derecho de reformar su constitución y su legislación interna, tal como lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, AMLO aseguró que ni Estados Unidos ni Canadá tienen razón en sus argumentos donde apuntan que México violó el T-MEC.

El presidente de México, también comentó la posibilidad de enviar una carta al presidente estadounidense, Joe Biden, para preguntar qué es lo que está pasando con el T-MEC.

AMLO dijo que él piensa que Biden no está enterado de lo que acontece sobre la petición de consultas por parte de Estados Unidos, ya que anteriormente le ha dicho que él respeta la soberanía de México y que la relación entre ambos países es en pie de igualdad.

Por lo que AMLO enviará la carta mencionada para cuestionar qué es lo que está pasando y quiénes son los que están tomando las decisiones con respecto al T-MEC y las consultas.

“Estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: oiga qué está sucediendo, a lo mejor usted no está informado porque usted me ha dicho, y le creo, que nuestra relación se da en pie de igualdad y que usted respete nuestra soberanía.

A pesar de que en un principio AMLO señaló la posibilidad de abandonar el T-MEC si no se respeta la soberanía de México, después el presidente dió un paso atrás y aclaró sus palabras.

AMLO indicó que debe cuidar más su lenguaje al hablar de situaciones tan delicadas como el T-MEC, pues hay quienes se cuelgan de lo que dice para montarse en la situación.

Por lo que aclaró que no existirá ruptura del T-MEC, no sólo porque México tiene razón, sino porque no le conviene a ningún país.

“No va a haber ruptura, se los adelantó, no sólo porque tenemos razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes”

