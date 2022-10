El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le echa fuego a la pelea entre Samuel García y Adán Augusto López en su conferencia mañanera de este viernes 21 de octubre.

Luego de que el secretario de Gobernación tuviera diferencias con el gobernador de Nuevo León, al mencionar la inseguridad que se vive en ese estado, además de asegurar que la policía estatal de Fuerza Civil no estaba preparada.

Ante ello es que los funcionarios tuvieron una discusión, ya que Adán Augusto López reveló que Samuel García le reclamó sobre las críticas que le hicieron a la Fuerza Civil de Nuevo León.

Después de este reclamo, en su conferencia mañanera de hoy, el presidente fue cuestionado sobre qué opina de esta pelea.

Mientras que Adán Augusto López afirmó que ya no hablará del tema de seguridad que se vive en Nuevo León.

Aunque en sus críticas el secretario de Gobernación, había expresado que los elementos de Fuerza Civil eran utilizados para tareas de seguridad privada y no el ámbito público.

Porque aseguró que el cuerpo de policías de Fuerza Civil se dedicaban a cuidar tiendas de conveniencia como Oxxo.

También, Adán Augusto López había criticado el actuar de las fuerzas estatales de Jalisco, pues aseguraba que les era más importante una línea política que la seguridad.

De igual manera el gobernador del estado, Enrique Alfaro le respondió al secretario de Gobernación con datos de la violencia en la entidad, cabe recordar que Jalisco no es parte de la última lista de los estados más peligrosos en México del SESNSP.

Ya que según refiere el gobernador de Jalisco que no ha cedido a las presiones de convencer a los legisladores locales de aprobar las reformas en materia de seguridad, así como la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028.

AMLO dice que la pelea entre Adán Augusto López y Samuel García es parte de la polémica que debe de haber

Al emitir su opinión sobre la pelea entre Adán Augusto López y Samuel García, AMLO dijo que es parte de la polémica que debe de haber.

“Es parte de la polémica que debe de haber, no sorprendernos de eso. Sería muy aburrido ¿no?, que no hubiese polémica. Estaríamos bostezando siempre” AMLO

Incluso el presidente consideró que si no hubiese polémica sería aburrido, pero advirtió que no deben de enojarse los funcionarios, además de que no hayan agresiones entre ellos.

En tanto el presidente no descartó la idea que exista la polémica, pero refirió que prefiere que esta esté siempre y cuando haya argumentos sólidos de por medio.