El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a la ciudadanía a participar en el Teletón 2021.

AMLO pidió a los mexicanos a sumarse a la colecta del Teletón, que ase construyó con el esfuerzo y solidaridad de los mexicanos.

Desde la cuenta de Twitter del Teletón, se compartió un mensaje del mandatario, donde resalta la atención que la institución ofrece a niños con discapacidad.

El presidente AMLO aseguró que es muy importante la labor que el Teletón lleva a cabo y resaltó que es una institución que apoya a “quienes necesitan de nosotros”

El mandatario aseguró que su función es atender a “los desvalidos , a quienes más necesitan” y resaltó que el Teletón tiene centros de atención como los del gobierno como

Pero aceptó que éstos no son suficientes , pues se requiere de más atención para menores con discapacidad.

Por ello consideró muy importante que existan centros como los del Teletón, para poder atender a menores y se les brinden terapias para ayudarles a recuperarse.

“Por falta de recursos económicos, por la pobreza, una niña, un niño con una discapacidad no grave, por no tener terapia, por no tener un tratamiento…esa discapacidad leve, menor, se convierte en una discapacidad grave”

AMLO