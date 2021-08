Quienes divulgaron la carta compromiso de corresponsabilidad son adversarios: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que todos los que difundieron la carta compromiso de corresponsabilidad son adversarios.

En su conferencia mañanera de este 19 de agosto, AMLO señaló que la difusión de la carta compromiso de corresponsabilidad es producto de la politiquería.

AMLO pidió a su equipo colocar a los que difundieron la carta compromiso de corresponsabilidad.

Entre los medios y periodistas mencionados por AMLO están:

Tras señalar a algunos de los difusores de la carta compromiso de corresponsabilidad, el presidente sostuvo que no se puede tomar en serio a quienes suelen atacarlo.

Al respecto, López Obrador refirió temas recientes por los que ha sido criticado, como el cortarse el cabello en su oficina o por la ayuda humanitaria brindada a Haití.

“Cómo tomar en serio algo de quienes constantemente están atacándonos. Si no es por la carta, es porque me corté el pelo en la oficina o porque le estamos dando ayuda a Haití y no estamos atendiendo a los pobres de México”

AMLO