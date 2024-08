El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este viernes 2 de agosto de 2024 sobre el machismo, en donde aseguró que “ la mujer es más honrada y trabajadora que el hombre ”.

Esto durante la visita que realizó el mandatario nacional por la inauguración del puente La Concordia, en el estado de Chiapas, en compañía de la virtual presidenta electa de México, la Dra. Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que este mismo viernes el presidente AMLO compartió por primera vez una reunión que sostuvo con su gabinete de seguridad , algo que hasta el momento había mantenido como parte de sus actividades privadas.

En su visita al estado de Chiapas de este viernes, AMLO habló acerca del machismo en México, el cual señaló que desafortunadamente aún está presente en nuestra sociedad .

Y es que el titular del Ejecutivo nacional destacó el triunfo de Claudia Sheinbaum en las pasadas elecciones 2024, el cual calificó como un hecho histórico pues por primera vez en la historia de nuestro país habrá una presidenta.

Al respecto, AMLO aseguró a los presentes al evento que estos hechos no les gustan a algunas personas, pues culpó al machismo de esta situación.

“Fíjense la situación tan especial, extraordinaria, excepcional que estamos viviendo, estamos viviendo para contarlo. (Claudia Sheinbaum) Es la primera presidenta de México. Y a algunos no les gusta, pero no, no, porque todavía hay machismo”.

AMLO