El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió a Estados Unidos no intervenir en la crisis de Venezuela tras las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro; “es una imprudencia”, dijo el mandatario federal.

Durante su conferencia mañanera de hoy viernes 2 de agosto, llevada a cabo tras el primer informe de seguridad transmitido en vivo desde Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado por una llamada que sostuvo sobre el tema de Venezuela con sus homólogos de Brasil y Colombia, Luiz Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro.

En ese sentido, AMLO explicó que el acuerdo más importante fue “evitar la violencia”, hecho por el que en un comunicado posterior se pidió “prudencia” y esperar los resultados de las autoridades electorales.

“Dicho de otra manera aunque no quedó escrito: Que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica. Eso es muy importante para evitar la confrontación”

AMLO reiteró que deben existir pruebas que acrediten el triunfo de Nicolás Maduro como presidente Venezuela por tercer mandato consecutivo; “no basta con proclamas si no hay actas que prueben el resultado”, manifestó.

Por este motivo, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, quien estuvo presente en la conferencia mañanera, explicó que las autoridades electorales de Venezuela iniciaron un proceso para llevar a cabo un recuento final de la votación. Sin embargo, López Obrador hizo un llamado a “todos los gobiernos” para que no haya intervencionismo.

Cabe recordar que la a Organización de los Estados Americanos (OEA), un organismo con sede en Estados Unidos, no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro e hizo un llamado para que reconozca su derrota en los comicios electorales del 28 de julio. En ese marco se dio la siguiente declaración del presidente de México:

“No es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país, qué es eso, si no hay un gobierno del mundo. Eso no tiene que ver con la democracia, ni con la libertad, la soberanía de los pueblos”

AMLO