AMLO felicita a Justin Trudeau por su reelección en Canadá

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó por teléfono a Justin Trudeau por haber sido reelegido como primer ministro de Canadá.

En su cuenta de Twitter, AMLO informó que se comunicó con Justin Trudeau para felicitarlo por su reciente triunfo en las elecciones de Canadá.

En este sentido, AMLO señaló que en su felicitación para Trudeau lo acompañaron Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda.

AMLO afirmó que durante su llamada con Justin Trudeau acordaron seguir trabajando juntos por el bien de México y Canadá.

“En compañía de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, felicité al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por su reciente triunfo. Acordamos seguir trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos” AMLO

El mandatario compartió una fotografía donde aparecen los tres funcionarios y el teléfono con la llamada a Justin Trudeau a un lado .

Justin Trudeau conquista un tercer mandato en Canadá

Justin Trudeau conquistó su tercer mandato en Canadá en las pasadas elecciones parlamentarias.

En los comicios de este lunes 20 de septiembre de 2021, los votantes en Canadá le dieron al Partido Liberal, de Justin Trudeau, el sí para un tercer mandato.

Esto luego de que en agosto, Trudeau convocó a elecciones anticipadas, sólo dos años después de las anteriores elecciones y en el momento en el que las encuestas señalaban que los liberales tenían hasta 10 puntos de ventaja sobre los conservadores.

Pese a que Trudeau obtuvo la victoria, no logrará obtener la mayoría parlamentaria que buscaba .

Tras su triunfo, Justin Trudeau agradeció a Canadá por emitir su voto y “depositar su confianza en el equipo liberal, por elegir un futuro mejor”.

También, aseguró a sus seguidores en Montreal que los votantes habían otorgado a los liberales “un claro mandato”.

No obstante, el primer ministro no reconoció que no obtuvo la mayoría absoluta que estuvo solicitando durante una campaña electoral la cual le resultó más difícil de lo esperado.

Asimismo, Trudeau adelantó que en su nuevo mandato van a terminar la lucha contra el Covid-19 y hacer avanzar a Canadá para todo el mundo.