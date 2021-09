Justin Trudeau conquista un tercer mandato en Canadá

Justin Trudeau, quien ha sido solidario con la comunidad gay, conquistó un tercer mandato en Canadá en las elecciones parlamentarias.

En los comicios de este lunes 20 de septiembre de 2021, los votantes en Canadá le dieron al Partido Liberal, de Justin Trudeau, el sí para un tercer mandato.

Justin Trudeau conquista un tercer mandato aunque sin mayoría absoluta

Justin Trudeau conquistó, con el Partido Liberal, un tercer mandato en las elecciones parlamentarias celebradas este lunes en Canadá.

Medios locales destacan que el primer ministro obtuvo una victoria aunque no logrará obtener la mayoría parlamentaria que buscaba.

CBC News pronosticó un gobierno liberal, sin pronunciarse sobre si el partido tendrá suficientes escaños para lograr una mayoría en el parlamento.

Tras su triunfo, Justin Trudeau dio un discurso en el que aseguró a sus seguidores en Montreal que los votantes habían otorgado a los liberales “un claro mandato”.

No obstante, el primer ministro no reconoció que no obtuvo la mayoría absoluta que estuvo solicitando durante una campaña electoral la cual le resultó más difícil de lo esperado.

Justin Trudeau: Canadá ha elegido “un plan progresista”

En las elecciones parlamentarias en Canadá resultó victorioso Justin Trudeau, quien tendrá con ello un tercer mandato.

En Montreal, acompañado de su familia, el primer ministro afirmó que los canadienses han elegido “un plan progresista”.

En este sentido, Justin Trudeau se dijo listo para integrar un Gobierno y trabajar para que Canadá viva un “futuro mejor” tras la pandemia del Covid-19.

Por su parte, su esposa, Sophie Grégoire, comentó a la AFP que trabajaron “muy duro durante esta campaña y los canadienses están tomando una decisión importante”.

Con el 91 por ciento de los votos escrutados, los resultados de las elecciones parlamentarias en Canadá fueron los siguientes:

El Partido Liberal se queda con 158 diputados y un 31.8 por ciento de los votos

El Partido Conservador (PC) se queda con el 34.1 por ciento de los votos y 121 diputados

El soberanista Bloque Quebequés (BQ) obtuvo el 8.1 por ciento de las papeletas y 31 escaños

El socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) obtuvo el 17.6 por ciento de los votos y 26 escaños

El Partido Verde (PV) se quedó con el 2.4 por ciento de los votos y contará con dos diputados

Las agencias locales hacen notar que dichos resultados son una repetición de los obtenidos en las elecciones de 2019.

En ese año, los liberales obtuvieron el triunfo con 157 diputados, en tanto que los conservadores se convirtieron en el principal partido de la oposición con 121 escaños.