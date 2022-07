El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha realizado su primer viaje desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y lo hará cuando se pueda.

Durante la conferencia mañanera de este 27 de julio explicó cuál es la razón la que no lo ha hecho y tiene que ver con que no todas las aerolíneas han migrado al AIFA.

AMLO no ha viajado desde el AIFA porque no quiere presionar a aerolíneas

El presidente explicó que no ha tomado un vuelo desde el AIFA debido a que no quiere tocar a las aerolíneas ni con el pétalo de una rosa a fin de no afectar la buena relación.

AMLO destaco que la mudanza al AIFA se esta llevando a cabo poco a poco y no quiere presionar.

“Cuando yo pueda. Se están mudando poco a poco los de las empresas y no queremos forzara nadie, o sea, no los queremos tocar ni con el pétalo de una rosa porque vamos muy bien.” AMLO

AMLO destaca ampliación de vías para legar al AIFA

El presidente anunció al término de la mañanera que tendrá una reunión con el equipo que se encarga del mejoramiento de las vías para legar al AIFA.

Para informar, detalló parte de las mejoras que se han hecho. Cabe recordar que previo a la inauguración del AIFA, SDPnoticias hizo un recorrido en el que documentó falta de infraestructura para llegar al nuevo aeropuerto.

En la nota ‘Becario de El Deforma tarda 4 horas en llegar al AIFA en patín eléctrico’ se documenta falta de señalización, los trabajos de construcción de la línea del Mexibus y la carretera Mexico-Pachuca que permanecía con dos carriles.

AIFA: Amplían carretera México-Pachuca para llegar al aeropuerto

El presidente dijo que dicha carretera se amplió a ocho carriles, se han realizado glorietas y libramientos.

Además, en la reunión de este día verán el avance en derecho de vías del Tren Suburbano para que llegue de Lechería al AIFA.

AMLO dice que obras permitirán llegar al AIFA en 45 minutos

Con esa obra dijo que la llegada al AIFA dede el centro de la ciudad será de 45 minutos y recordó que los vuelos se despachan a los 15 minutos por la tecnología que se usa en el AIFA, por lo que los pasajeros podrán llegar solo media hora antes.

No dejo de lado el reciente episodio sobre la cancelación de aterrizaje en una pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que dijo el piloto es del grupo de los conservadores.

“Una cosa es un bache, otra un socavón y otra un cráter”, dijo al señalar que la gente tampoco cree en las mentiras que se dicen respecto al tema de la aviación mexicana.