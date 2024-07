Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explica la gentrificación en la Ciudad de México (CDMX) y dijo que “México está de moda”.

El presidente señaló que muchos extranjeros quieren venir a vacacionar y vivir en la capital del país, panorama que se vuelve especialmente optimista por el triunfo de Claudia Sheinbaum como la virtual primera presidenta de México.

Esto sucedió en la conferencia mañanera de hoy viernes 5 de julio de 2024, donde AMLO explicó la gentrificación en CDMX y pidió, además, hacer un recuento de los extranjeros que se han establecido en el país durante su sexenio.

El presidente AMLO aseguró que el país siempre “ha tenido muy buena fama en el mundo ”, razón por la cual “México está de moda”.

También, indicó que Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México “va a ayudar muchísimo”, por lo que prevé un panorama optimista en el futuro de la nación.

Además, AMLO dijo que “todos quieren venir de todo el mundo” a vacacionar y vivir en la CDMX, por lo que se debe trabajar para conocer los datos de cuántos extranjeros, especialmente estadounidenses, se han establecido en la capital para vivir durante su sexenio.

AMLO también explicó el fenómeno de la gentrificación en la CDMX, donde indicó que hay opiniones negativas respecto a este fenómeno debido al encarecimiento de los servicios.

Puso de ejemplo restaurantes de las tres colonias de la CDMX más populares entre los extranjeros, las cuales son la Roma, Polanco y la Condesa, donde algunos lugares están llenos, hay colas para entrar y se pide reservación con hasta 15 días de anticipación.

Hay a quienes no les gusta porque encarecen los servicios, ya los restaurantes de la Roma, Polanco y la Condesa… Yo cuando salgo a comer afuera, que es una o dos veces al año, voy a dos lugares, pero básicamente al Cardenal, con Tito Garizurieta, que es de los mejores restaurantes de México, pero ahí no veo tanto extranjero.

Finalmente AMLO señaló que los mexicanos deberían sentirse orgullosos del momento que se vive en la actualidad porque México está de moda en los extranjeros.

Esto porque, “no por unos gruñones enojados, vamos a estar escuchando que se está destruyendo México y pura barbaridad”.

No, no, no, no es cierto. Es pura mentira. La mayoría de la gente está contenta porque es un país próspero y, lo más importante, es que es progreso con justicia, porque progreso sin justicia, es retroceso.

Esa es una modernidad forjada desde abajo y para todos.

AMLO