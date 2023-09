El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un mensaje sorpresa durante la toma de protesta de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México el 14 de septiembre en el Palacio Legislativo del Edomex.

En el evento de toma de protesta también estuvo presente el el gobernador saliente, Alfredo del Mazo. No obstante, Delfina Gómez asumirá el cargo de gobernadora del Estado de México hasta el 16 de septiembre.

“Gobernaré para todos los mexiquenses y para todos los sectores, pero más para quienes más lo necesitan. Hablar de inclusión es hablar de acceso a todas las familias a todos los servicios”, manifestó al iniciar su discurso.

En ese contexto, AMLO dio un mensaje sorpresa durante la toma de protesta en el Estado de México.

AMLO reconoció a Alfredo del Mazo durante la toma de protesta de Delfina Gómez por no intervenir en las elecciones en el Estado de México, a fin de que la candidata del PRI-PAN, PRD, Alejandra del Moral, ganará gracias a un fraude.

“Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente de México porque lo decidió el pueblo, de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar”.

AMLO