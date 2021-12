AMLO niega orden para investigar a Santiago Nieto Castillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista una orden para investigar al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Durante la conferencia mañanera del 29 de diciembre, AMLO aseguró que nunca ha mandado investigar a nadie.

“Yo no he mandado a investigar a nadie desde que soy presidente [...] No he dado la instrucción ni por escrito o verbal de que se investigue a nadie” AMLO

Las palabras de AMLO se dieron luego que fuera cuestionado sobre una supuesta investigación contra Santiago Nieto por enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de la República (FGR) investigaría a Santiago Nieto por su patrimonio mobiliario.

Santiago Nieto en su última conferencia mañanera (SNietoCastillo / Twitter)

La investigación se centraría en cómo adquirió distintos bienes mobiliarios durante su gestión como titular de la UIF.

La carpeta de investigación contra Santiago Nieto fue abierta tras una denuncia anónima recibida el 2 de diciembre de este año.

Dicha carpeta fue integrada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales a cargo del subprocurador Juan Ramos, el brazo derecho del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Durante su paso por la UIF, Santiago Nieto se hizo de propiedades por 40 millones de pesos.

Santiago Nieto renunció a la UIF tras su polémica boda con la consejera electoral, Carla Humphrey.

A partir de enero, Santiago Nieto se integrará al gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, como asesor.

AMLO y Santiago Nieto en la conferencia mañanera del 7 de enero del 2020 (Galo Cañas)

AMLO: Cuidado con personas vinculadas a García Luna

AMLO hizo un llamado a funcionarios a tener cuidado con personas vinculadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón acusado de narcotráfico en Estados Unidos, así como otros funcionarios con procesos penales en su contra.

“Cuidado con que se tenga a personas vinculadas con el señor García Luna, cuidado con tener personas vinculadas con quienes tienen proceso penales abiertos del sexenio pasado”, dijo AMLO.

AMLO aseguró que sí le llega información, pues el presidente está informado.

“Sí me llega información, no necesito, me llega de todo, el presidente está informado”, dijo AMLO.

AMLO (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

AMLO: Funcionarios tienen que denunciar irregularidades

AMLO dijo que la única recomendación que hay en su gobierno es denunciar si saben sobre alguna irregularidad.

“La única recomendación va en el sentido de que si saben algo, o les llegó una información, que procedan”, dijo AMLO.

AMLO también exhortó a las autoridades a responder ante la solicitud de información de gobiernos extranjeros.

“Si hay una denuncia o solicitud de información de un gobierno extranjero, se tiene que proceder y notificarlo a la autoridad competente”, dijo el presidente.