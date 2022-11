El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió al diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, de la discrminación que sufrió en City Market.

Durante la conferencia mañanera de hoy 3 de noviembre, AMLO retomó la situación que vivió Gerardo Fernández Noroña en City Market, cuando fue cuestionado por mujeres por asistir a ese supermercado y lo señalaron por defender una “falsa austeridad”.

Ante dicha situación, AMLO dijo que hace falta ”educar” a algunos mexicanos, y advirtió que cuando defiendes a una causa justa y estas a favor de los pobres, se considera que “no debes usar zapatos, sino huaraches”.

El presidente de México indicó que él, al igual que Gerardo Fernández Noroña, ha vivido ese tipo de discrminación , por lo que no dudo en defenderlo.

AMLO defendió a Gerardo Fernández Noroña por los reclamos que sufrió en el City Market de Cuernavaca, donde el diputado fue cuestionado por hacer su despensa en el centro comercial y lo llamaron “hipócrita”.

El presidente de México aseguró que quienes defienden una causa justa, como el estar a favor de los pobres, son muy criticados por quienes se consideran “fifi” ; e inclusive dijo que dichas personas consideran que no deben:

En ese sentido, AMLO compartió algunas de las anéctodas que él vivió, y que al igual que Noroña, lo discriminaron, en su caso por usar avión y no camión para viajar, y por asistir a un restaurante privado en Cuba.

“Una vez iba yo a Yucatán en el avión y me dijo un señor, oiga y por qué no se viene en camión de la cdmx hasta Mérida, y le digo no porque fíjese que tengo que ver varias cosas acá”