El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a los “cretinos” y “caradura” que buscan no pagar impuestos en su gobierno y se lanzan en su contra para que se les condonen sus adeudos.

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 15 de noviembre, que AMLO acusó que como en su gobierno ya no se permite quedarse con bienes, presupuesto y dinero del pueblo, los medios de comunicación se lanzan en su contra.

El presidente de México aseguró que no se refiere a los periodistas que recibían un “chayote”, sino a los de arriba, los dueños de los medios de comunicación que recibían pagos y condonaciones para no criticar al gobierno, pero al perderlos en su sexenio lanzaron una campaña en su contra.

“Como eso ya no se permite, pues ese es el enojo, el coraje, y por eso la campaña en contra de nosotros, hasta el extremo, el ridículo.” AMLO

AMLO asegura que medios se lanzan en su contra porque no quieren pagar impuestos

AMLO afirmó que previo a su sexenio, medios de comunicación podrían “acabar” con cualquier dirigente opositor o quien se rebelaba a sus solicitudes en cuestiones de corrupción, sin embargo, en su gobierno ya no tienen condonaciones.

Ante esto, el presidente aseguró que “nos ahorramos mucho dinero” porque el sistema corrupto de control de medios le costaba mucho dinero al pueblo , “miles de millones de pesos”, expuso.

Ya que, según refirió, les tenían que dar contratos de obras, hospitales, reclusorios, carreteras, la construcción de aeropuertos, todo ello para no lanzarse en contra del gobierno.

“¿Y para qué querían el medio de información? Pues para proteger y tener la influencia suficiente para que el gobierno les diera todo lo que pedían. ¿Y cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos.” AMLO

Según explicó AMLO, varias empresas vinculadas con los medios de manipulación, tampoco pagaban impuestos, los cuales les eran condonados para que guardaran silencio y “le quemaran incienso al presidente”.

“Costaba mucho eso”, dijo el presidente, quien mencionó miles de millones de pesos comprometidos en dichas condonaciones, y refirió que por eso no se pelea con los periodistas, sino con los dueños de los medios de comunicación que al no obtener beneficios de su gobierno lo atacan.

AMLO se lanza contra los “cretinos” que no quieren pagar impuestos

El presidente de México se lanzó contra quienes buscan no pagar impuestos y le robaron al pueblo mexicano, asegurando que ellos son los mismos que les echaban la culpa a los trabajadores informales por la falta de recaudación monetaria en el país.

“Es lo mismo que pasaba cuando les echaban la culpa a los ambulantes, de que no había recaudación porque no pagaban impuestos los de la economía informal, cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo como puede, porque no tenía opciones, no tenía alternativas, porque imperaba la corrupción.” AMLO

Así como a “esos caraduras, cretinos, que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba” que culpaban a los mexicanos que no contribuían en la recaudación tributaria con un salario fijo, señalándolos porque “la economía formal no funcionaba”.

No obstante, el presidente quiénes son los corruptos y rateros en México, si quienes se robaban alimentos y productos de primera necesidad, o quienes saqueaban al país y “ni siquiera perdían su respetabilidad”.

Cabe destacar que las palabras de AMLO surgieron ante la aclaración sobre el número de muertos por el huracán Otis en Acapulco, luego de que medios de comunicación acusaron al gobierno de minimizar la cifra de 350 a 48.

Sin embargo, el presidente aseguró que dicha situación es parte de una campaña en su contra por el cobro de impuestos adeudados por parte de algunas empresas.