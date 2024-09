El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán participará para buscar la Secretaría General del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su conferencia mañera de hoy 9 de septiembre, el mandatario federal aprovechó también para aclarar que sus hijos José Ramón López Beltrán y Gonzalo López Beltrán no participarán en el gobierno ni en política en los próximos años.

AMLO aseguró que no hubo nepotismo de parte de su familia durante su gobierno y reiteró su retiro de la política una vez que termine su mandato.

“Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada... pero sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo, no impuesto y yo no tengo nada que ver”

AMLO