El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que pronto se va a jubilar y reiteró que desaparecerá tras finalizar su gobierno.

Desde su conferencia mañanera del lunes 26 de agosto en Palacio Nacional a casi un mes de que su gobierno termine, AMLO le recordó a los mexicanos que ya se va y explicó qué desea para su despedida.

Con ello, adelantó que una vez que termine su gobierno se irá de la vida pública y política de México, como ya lo ha hecho en otras ocasiones.

En su mañanera, AMLO recordó a los mexicanos que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, y adelantó que cuando termine su gobierno cancelará todo, desde su teléfono hasta redes sociales.

Además, mencionó que no acudirá a ningún acto, ni podrá recibir a sus amigos, que dice que son millones, y pidió que “de corazón” lo entiendan, pues ya no “podrá ayudar” y sólo tendrá amor eterno.

Reiteró que va a desaparecer y “borrar por completo” una vez que deje la banda presidencial.

“Yo me voy a jubilar en un mes. ¡Ya!, cancelo todo, teléfono, redes sociales, no voy a ningún acto. No voy a recibir a mis amigos queridos que son millones de mujeres y hombres. Y les pido de corazón que me entiendan, ya no voy yo a poder a ayudar a ver, ‘recomiéndeme’ ya no voy a poder hacer eso con a nadie y va a ser amor eterno pero ¡yo ya desaparezco, me borro, por completo”

AMLO