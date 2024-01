El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, busque inscribirse al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que done parte de su sueldo a la Tesorería de la Federación a fin de que no gane más de lo que gana el presidente de la república.

Ello lo expresó durante su conferencia mañanera de este viernes 12 de enero luego de que Lenia Batres anunció el 8 de enero su inscripción al ISSSTE en lugar de tener un seguro médico privado y la devolución de manera directa los recursos “excedentes” de su sueldo a la Tesorería de la Federación, ante la “negativa” de la SCJN.

Cabe recordar que Lenia Batres Guadarrama criticó desde el día de su investidura que la SCJN no acata la Constitución y sus ministros ganan más que el presidente.

AMLO a favor de que ministros devuelvan parte de su sueldo de manera individual, pero sigue en pie la reforma al Poder Judicial

AMLO dio a conocer que al final es un tema que se puede resolver de manera personal y voluntaria, aunque sigue en pie la reforma al Poder Judicial.

“Es una cuestión voluntaria, si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación, creo que eso no se lo puede negar nadie. Y que si quiere ir al ISSSTE pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas donde ciertos personajes, al menos me consta de uno del Poder judicial, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica, respingó la nariz” AMLO

AMLO insistió que no está bien que que los ministros ganen más que el presidente y que la Constitución se debe respetar, no como lo hacen los “abogados huizacheros”.

Agregó que “es una violación a la Constitución, que no esta bien” y que los ministros dan un mal ejemplo porque no la respetan ni en forma ni fondo, lo que no ayuda a establecer un Estado de Derecho.

AMLO recordó que sigue en pie una reforma al Poder judicial para conseguir el objetivo de que nadie gane más que el presidente.

“Vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial... vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la república, como lo establece el artículo 127...”, advirtió.

AMLO en la conferencia mañanera del 12 de enero (Especial )

AMLO anunciará reformas, entre ellas al Poder Judicial, el 5 de febrero desde Palacio Nacional

AMLO anunció que este año 2024 no va a acudir a Querétaro el Día de la Constitución y que conmemorará la fecha en Palacio Nacional.

Lo celebrará en el recinto donde se aprobó la Constitución de 1857 y va a anunciar iniciativas relacionadas con bienestar, salarios, pensiones, reforma Poder Judicial, reforma electoral, etcétera.

AMLO no irá a Querétaro a un año de la polémica con Norma Piña

La secretaria de Gobernación, Luisa Maria Alcalde va a representarlo en Querétaro, a un año de que Norma Piña, entonces nueva ministra de la SCJN no se levantara al ingreso de AMLO, lo cual generó polémica, pues e interpretó como un mensaje de no sometimiento de Poderes.

Antes del 5 de febrero AMLO estará en Querétaro con una conferencia mañanera y una sesión de seguridad con Mauricio Kuri para que no se sienta su ausencia o no se intérprete como un acto contra el gobernador.

AMLO dijo que Mauricio Kuri “se ha portado muy bien” y llevan a una buena relación.