El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bateó la “propuesta innovadora” de Marcelo Ebrard de usar una app para decidir la candidatura presidencial de Morena para las elecciones 2024 y recordó que la encuesta ya es un método establecido en los estatutos de ese partido.

AMLO puso en duda, durante su conferencia mañanera de este jueves 25 de mayo, las declaraciones de Marcelo Ebrard sobre una app, pues dijo que él un hombre serio y que ha respetado otros ejercicios.

“En los estatutos está este sistema que ha funcionado mucho muy bien, y que ya lo he dicho, yo voy a apoyar a quien gane en la encuesta. Ese es su asunto, no creo que diga eso, lo que pasa es que tú representas a con todo respeto a Proceso y son especialistas en amarrar navajas. Es un asunto estatutario, independientemente, no es a ver que yo quiero que se hagan las cosas a mi medida, pues así no es, hay un procedimiento establecido y dudo que lo haya dicho porque Marcelo es una gente muy seria, muy respetuosa”

AMLO