Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que su gobierno constantemente está combatiendo al narcotráfico; sin embargo, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, no acabará con esto.

Desde la conferencia mañanera del 6 de agosto, el presidente destacó que con la detención de un líder criminal el narcotráfico no se termina.

Por ello, destacó que es necesario continuar atendiendo las causas de la delincuencia con estrategias como las puestas en marcha durante su mandato.

El presidente AMLO aseguró que la detención del Mayo Zambada no va a acabar con el narcotráfico en México o con el consumo en Estados Unidos, pese al enfoque de combate de los gobiernos anteriores.

De acuerdo con AMLO hay diferencias en la concepción del combate al narco ya que su gobierno busca que no haya violencia, mientras que Estados Unidos le “apuesta más a detener a los capos” pero se olvida de atender las causas.

“Son concepciones distintas. No se tolera ninguna práctica ilícita, pero se busca que no haya violencia, que se atiendan las causas que provocan la inseguridad y la violencia. Es una concepción distinta, hay quienes no coinciden con nosotros aquí en México pero Sobre todo en Estados Unidos porque se apuesta más a detener a los capos, a los jefes, y se olvidan de atender las causas”

AMLO