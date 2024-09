El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la rifa de su “austero” reloj de 3 mil pesos, el cual generó polémica en redes sociales luego de una publicación del periodista Amado Avendaño, quien aseguró que este objeto tiene un valor cercano a los 120 mil pesos.

Durante su conferencia mañanera de hoy viernes 6 de septiembre, López Obrador lamentó la publicación del hijo de los zapatistas Concepción Villafuerte Blanc o y Amado Avendaño Figueroa, Amado Avendaño Villafuerte, ya que esta información sumó cerca de 250 mil visualizaciones.

“Es hijo del finado Amado Avendaño y de Conchita, también finada, que eran zapatistas y él terminó siendo un defensor del bloque conservador; una pena”, expresó el mandatario federal, quien mostró la publicación en la que se aseguró que su reloj fue hecho en Suiza y tiene un valor de 4 mil 700 euros, es decir, cerca de 117 mil 700 pesos.

AMLO anunció la rifa de su reloj durante su conferencia mañanera de hoy viernes 6 de septiembre; esto luego de lamentar una publicación que señaló que este objeto tiene un valor cercano a los 120 mil pesos; “tengo otro pero no tan bueno como este”, dijo el mandatario señalando su reloj.

“Lo vamos a rifar aquí, entre ustedes, el último día, si me o aceptan. Todos los que han venido que agarren su número. Nada más los que han estado desde el principio en la mañanera, que se han desmañanado, su número y se lo entrego aquí, el último día, que va a ser viernes 30 de septiembre, y los tamales”

El presidente no dio los detalles sobre el reloj que se someterá a una rifa, únicamente afirmó que es similar al que usa que es de la marca Momentum, el cual tendría un valor de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos.

AMLO desmiente que use reloj de lujo IWC: “Vale como 2 mil pesos”

La última conferencia mañanera de AMLO se llevará a cabo el lunes 30 de septiembre, día en que finalizará su sexenio debido a una ley en materia político-electoral reformada el 10 de febrero de 2014 que entró en vigor en 2018. En ese sentido, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asumirá sus funciones como titular del Poder Ejecutivo desde las 00:00 horas del 1 de octubre.

Ayer jueves 5 de septiembre, AMLO negó tener un reloj con un valor cercano a los 120 mil pesos de la marca IWC (International Watch Co); durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional mostró una pieza de la marca Momentum que tendría un precio de 3 mil 500 pesos.

El presidente afirmó que no podría usar un reloj de lujo, hecho por el que reiteró la política de austeridad de la denominada Cuarta Transformación. En ese sentido, dijo que su reloj tiene un valor de 2 mil pesos:

“Los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, porque esa vale como 120 mil pesos. Este vale 2 mil pesos, es el que he tenido siempre”

AMLO