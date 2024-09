El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desmintió usar un reloj de lujo de la marca IWC luego de que se difundiera dicho rumor en redes sociales.

Al final de La Mañanera este jueves, AMLO aclaró que no usa un reloj IWC (International Watch Co), sino uno que, según el mandatario, uno que tiene un valor entre 2 mil y 2 mil 500 pesos mexicanos.

López Obrador acusó que el rumor en realidad tiene el objetivo de usar su imagen para hacerle publicidad a la lujosa marca suiza.

“Me usan (...) y sale en una revista para hacerle publicidad a una marca”, dijo.

: #Ar2Politics 🦎📰: “AMLO y su IWC” La feligresía sectaria puede estar en la miseria, jodida, en medio de la tragedia (como los de Chalco), de la chingada, pero ven bien que su líder sectario use un reloj de 117 mil pesos y les escupa en la cara su “austeridad republicana”. pic.twitter.com/kA3SxlCrSF

AMLO aclaró que el reloj que usa no es de la marca IWC y aclaró que fue un regalo de un amigo suyo. La pieza es realidad es de la marca Momentun y tendría un precio de 3 mil 500 pesos.

El mandatario explicó que ese reloj es que el que ha tenido siempre, pero admitió que sí se parece al modelo de IWC que se difundió en redes sociales y que dijo tener un valor cercano a los 120 mil pesos.

Sostuvo que no podría usar un reloj de lujo, debido a que es parte de la “autoridad moral” y la congruencia, pues expuso que “no se puede luchar por una transformación si no se actúa con rectitud”.

“Los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, porque esa vale como 120 mil pesos. Este vale 2 mil pesos, es el que he tenido siempre”

AMLO