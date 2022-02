AMLO afirma no conocer a nadie en Baker Hughes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia mañanera del jueves 24 de febrero, afirmó no conocer a nadie en Baker Hughes, la empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esto después de hablar sobre las declaraciones del ministro Arturo Zaldívar quien dijo que fue presionado en el caso de los 49 niños del ABC.

Además, sobre este mismo tema, mencionó que su gobierno no habría nepotismo, ni protección a familiares, lo que le recordó el asunto de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, del que mencionó estar seguro que no hay ningún conflicto de intereses.

Al respecto del escándalo del hijo mayor de AMLO, el presidente dijo en su mañanera que él ordenó que se abriera una investigación en contra de su hijo José Ramón López Beltrán.

AMLO detalló que ordenó esta investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), e incluso cuando la empresa Baker Hughes emitió un dictamen sobre este caso, AMLO le dijo al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza que entregará el dictamen a la FGR.

También sobre el escándalo de su hermano, Pío López Obrador, AMLO recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE), estaba pidiendo el expediente de esa investigación y él dijo que se los dieran.

Pero, en este caso la FGR retrocedió porque lo haría conforme al proceso legal.

Ante estos ejemplos, AMLO dijo que él es transparente por convicción.

Después de recordar el caso de su hermano, AMLO dijo que algo elemental de la casa rentada en Houston por su hijo mayor José Ramón López Beltrán es que ahora el periodista que difundió la investigación, dijo que es un asunto político.

AMLO, agregó que él no recuerda cómo se llama la empresa (Baker Hughes), que le tendrían que ayudar para que lo dijera.

“Nunca he sabido de esa empresa, no conozco a nadie de esa empresa, porque no tengo tratos con ese tipo de empresas, no me corresponde "

AMLO