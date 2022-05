En este periodo de elecciones 2022 en varios estados de la república donde podrán elegir a su gobernador, AMLO advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) en la mañanera de este miércoles 11 de mayo, que no lo pueden multar por contestar una pregunta.

Al ser cuestionado sobre la relación de la contaminación ambiental de la CDMX con la producción y uso de combustóleos que viene de la refinería de Hidalgo, AMLO descartó esta posibilidad.

Ya que se ha señalado anteriormente que la contaminación también viene de otras fuentes como el uso de los automóviles, que de acuerdo con lo mencionado en la mañanera de este 11 de mayo, es el 60% .

Además, AMLO aseguró que estos ataques sobre la contaminación ambiental que existe en la CDMX, es debido a que en el estado de Hidalgo hay elecciones 2022, asimismo afirmó que se está haciendo todo lo posible para evitar el uso de los combustóleos.

Adicionalmente, afirmó que debido a estas elecciones 2022, todas las acusaciones se trataban de una campaña. Al mencionar este tema recordó que la familia Moreira fue acusada por los panistas de corrupción.

Finalmente, vinculó a uno de los Moreira, Rubén Moreira, con la actual candidata a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, quien es su esposa. Ante este tema criticó los nexos políticos que hay entre partidos.

Ante este mismo tema sobre las refinerías AMLO señaló que no lo pueden multar por contestar una pregunta de la refinería de Tula, refiriéndose al INE.

Previo a esto, AMLO mencionó todos los trabajos que se han hecho tanto para la construcción de la refinería de Tula, Hidalgo para procesar el combustóleo para que este ya no pueda contaminar, como para la construcción de los vagones del Tren Maya.

Sobre estos trabajos AMLO resaltó los siguientes beneficios:

Ante estos trabajos e inversión que AMLO mencionó afirmó que estos van ayudar mucho a obreros de esta zona de del estado de Hidalgo, al comentar esto le recordó al INE que no podía ser multado:

“No me pueden multar por estar hablando de esto de Hidalgo porque tú me lo preguntaste y además te van a multar a ti o me vas a ayudar”

AMLO