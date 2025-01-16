Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió en defensa de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, ante críticas de opositores y usuarios en redes sociales como X.

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 16 de enero desde Palacio Nacional que son ataques misóginos y que quienes la critican deberían ponerse a trabajar como ella.

La mandataria mexicana enlistó una seria de puntos en defensa de Altagracia Gómez Sierra señalando que no es funcionaria pública, que su cargo es honorífico, que ha puesto su tiempo a favor de México y que ella tiene recursos propios -para vestirse como quiera-.

“Que si iba vestida no sé cómo. Primero, Altagracia es una empresaria, Altagracia no trabaja en el gobierno de México, ella tiene sus propios recursos como empresaria y solidariamente, porque ella no gana nada del gobierno, y no hay ningún conflicto de interés que tenga que ver con sus empresas... Ella de manera solidaria, fraterna y honoríficamente está poniendo su tiempo, su esfuerzo, para poder ayudarnos a implementar el Plan México y es una mujer muy inteligente... ha ayudado al país, ha establecido una buena relación contadas y todos los empresarios” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum defiende a Altagracia Gómez y le agradece el esfuerzo para implementar el Plan México

Claudia Sheinbaum agradeció el esfuerzo que Altagracia Gómez Sierra está haciendo y matizó que las críticas solo se quedan en un pequeño círculo en la red social X, antes Twitter de Elon Musk.

“Es mucha cobardía, mucho odio, insidia, misoginia. Pero por o mimo se queda en esa red, la red de X, además, montón de bots... los mismos trolls, de una o de otra organización... se queda ahí, en un circulito muy pequeño de odio... encono, que se pongan ellos también a trabajar”, señaló.

Altagracia Gómez pidió elegir a México; la critican por usar un supuesto vestido de marca italiana de 59 mil pesos

Las criticas en contra de Altagracia Gómez han sido resultado del supuesto vestido de la marca italiana Miu Miu que portó e la presentación del Plan México el pasado lunes 13 de enero.

De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, el vestido tendría un costo de dos mil 750 euros, equivalentes a casi 59 mil pesos, aunque la critica principal no se enfoca hacia su capacidad económica, sino que ha sido señalada de “incongruente”.

Altagracia Gómez usa vestido de marca italiana pero pide elegir a México (Daniel Augusto)

Algunas críticas como parte de esta campaña en su contra se basan en señalar que Altagracia Gómez Sierra es producto del neoliberalismo y actualmente colabora con los anti neoliberales.

Usuarios señalaron que no se le critica por “ser millonaria y vestir como millonaria”, sino porque habla del desarrollo de México y elegir a México cuando ella usaría marcas extrajeras para vestir .

Cabe recordar que en su presentación del Plan México, que busca atraer inversiones extranjeras, pidió elegir a México para invertir, estudiar, trabajar o vacacionar .

¿Altagracia Gómez seguirá siendo el fashion icon de la política?

En esta ocasión, Altagracia Gómez ha sido criticada en redes sociales al señalarle incongruencia; no obstante, en otras fechas ha sido elogiada, sobre todo en TikTok, por sus “ofnis” -outfits o vestimenta- y ya ha sido considerada un “fashion icon” de la política, al menos para un sector de mujeres.

En redes sociales su estilo ha sido calificado como girly , que suele ser femenino, suave, dulce o incluso a veces u poco “infantil”, que normalmente no se ve en la política pero que le han destacado a ella por ser pionera.