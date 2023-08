¿ Alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano ? Adán Augusto López dice que no a esta alianza política.

La corcholata de Morena señaló que bajo su punto de vista, no existe posibilidad alguna de que esto pueda ocurrir en el panorama político de su partido para el futuro próximo.

Asimismo, tras ser cuestionado sobre esta posibilidad, de cara a las elecciones 2024, indicó que él no es quien podría tomar este tipo de determinaciones.

Este tema surgió cuando el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación se encontraba en el estado de Nuevo León, ello como parte de sus recorridos por varios puntos del país.

Esto es derivado de las reglas que estableció Morena para poder ser tomado en cuenta dentro de su proceso interno que definirá su candidato o candidata presidencial.

A su vez, deben estar atentos a la información que puedan proporcionar en sus asambleas informativas, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) definiera lineamientos para regular el proceso de Morena, así como el de la alianza Va por México.

¿Alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano? Adán Augusto López batea esta posibilidad, dice que no lo ve viable

Adán Augusto López bateó este miércoles 9 de agosto alguna posibilidad de que Morena establezca una alianza política con el partido Movimiento Ciudadano.

Señaló que para él no es algo que vea en el camino político de Morena, pues no lo ve viable . Sin embargo, dirigió esta situación a los dirigentes de partido, como Mario Delgado y el presidente de consejo, quienes son los que determinan realizar o no alianzas con otros partidos.

Al tiempo que reiteró su postura que por su parte no vislumbra ninguna alianza o unión de Morena con el partido emecista.

“No, yo no veo en el escenario ninguna viabilidad de ello (alianza de Morena con Movimiento Ciudadano). Habría que preguntárselo al dirigente nacional y al presidente del consejo político, ellos son los que determinan la política de alianzas. Pero, de entrada, yo no lo veo”. Adán Augusto López

Adán Augusto López dice tener respeto por Samuel García, pero desconoce sus intenciones políticas

Al respecto de una posible alianza con Movimiento Ciudadano, Adán Augusto López fue cuestionado también en referencia a Samuel García, gobernador del partido naranja en Nuevo León.

El exsecretario de Gobernación indicó tener respeto por él, pero dijo no podría hablar de sus intenciones políticas , puesto que las desconoce por completo.

Aseguró que sí tuvo trato con él cuando estaba al frente de la SEGOB, pero sólo trato la resolución de temas importantes para Nuevo León, y no así charlaron de temas políticos.

“No tengo ninguna opinión de él, conozco al gobernador Samuel García, nos tratamos cuando fuimos compañeros los gobernadores, y luego me tocó tratarlo como secretario de Gobernación. Me tocó coadyuvar en muchos asuntos en Nuevo León, nos tenemos respeto, pero nunca yo hablé con él de sus aspiraciones políticas, yo no puedo opinar al respecto”. Adán Augusto López

¿Cómo va Adán Augusto López en sus camino para ser el candidato presidencial de Morena rumbo a las elecciones 2024?

Adán Augusto López es una de las corcholatas de Morena que aspira ser candidata o candidato presidencial en las elecciones 2024.

Por ello, el exsecretario de gobernación se encuentra en el tracking diario de Metrics Mx y SDPnoticias de hoy, miércoles 9 de agosto, donde se recaban las preferencias de la ciudadanía.

