Alejandro Villalvazo insistió en las críticas a la licencia menstrual, propuesta que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) y reiteró que “se necesita un justificante”.

Desde el programa Hechos Meridiano, el presentador se metió en la discusión de la licencia menstrual, que permitirá hasta 3 días de licencia con goce de sueldo a las mujeres que sufran dolores incapacitantes producto de la menstruación.

Sin embargo, Alejandro Villalvazo reiteró su postura, que concuerda con la legislación, sobre la necesidad de que se tenga que solicitar un justificante.

Alejandro Villalvazo sostuvo su posición sobre la licencia menstrual que aprobó el Congreso Local de la CDMX y reiteró que es necesario que se expida un justificante para que las mujeres que lo necesiten puedan tener los 3 días libres con goce de sueldo.

Durante el programa Hechos Meridiano del 16 de febrero, Alejandro Villalvazo aseguró que aplaudía que se ponga sobre la mesa el tema de la dismenorrea, conocido como dolores en la menstruación.

Sin embargo, el presentador dijo que es necesario que se emita un justificante a las mujeres que soliciten el permiso con goce de sueldo para que las mujeres no falten 3 días cada mes.

Ante los dichos de Villalvazo, sus compañeras, Christian Lara y Mónica Castañeda, le aclararon que l levar a la práctica la solicitud de un permiso por dolores menstruales incapacitantes no es real.

Para poder determinar alguna condición que ocasionen dismenorrea es necesario realizarse estudios que no se otorgan en las clínicas públicas como:

Asimismo, su compañera Christian Lara le reiteró a Alejandro Villalvazo que muchas veces no hay una enfermedad ginecológica presente y aún así, algunas mujeres sufren de dolores menstruales incapacitantes.

Por su parte, Monica Castañeda le aseguró que la ley “se quedó corta” porque un estudio no siempre puede determinar la intensidad de un cólico menstrual.

Pero Alejandro Villalvazo no soltó sus críticas a la licencia menstrual y aseguró a sus compañeras, que la dismenorrea se resuelve, en el 90%, con un analgésico.

Además de sus polémicos comentarios sobre la licencia menstrual y sus comentarios que caen en el mansplaining, Alejandro Villalvazo aseguró que las mujeres con las que ha hablado de éste tema aseguran que les afecta más que apoyarlas.

De acuerdo con Villalvazo, las mujeres con las que discutió el tema lo tacharon de “pendejo” por aplaudir la iniciativa, pues la licencia menstrual las podría dejar sin trabajo.

Asimismo, aseguró que le dijeron que “no van a poner su intimidad como un pretexto para faltar al trabajo” y que la legislación las pone en desventaja frente a los hombres.

“De loco no me han bajado las mujeres con las que he platicado…Las mujeres con las que he platicado me han dicho que estoy bien pendejo, que ellas no tiene que andar poniendo su intimidad de pretexto para faltar al trabajo, que las pone en desventaja frente al hombre, que las ban a correr del trabajo o no las van a contratar”

Alejandro Villalvazo