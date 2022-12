En México, menstruar es innecesariamente difícil. Eso fue lo que pensé cuando tuve en mis manos los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual, realizada de manera conjunta por Essity, Menstruación Digna, UNICEF y Parametría.

Este estudio, pionero en el país, arroja muchos datos impactantes. Uno que en lo personal me llamó la atención es este: 6 de cada 10 personas desearía no tener la menstruación, debido a los problemas que ello les genera en sus vidas. Quienes hemos vivido este proceso natural hemos pasado por lo menos una vez por esos problemas. Esto no debería ser así. No deberían existir tantas barreras para vivir una menstruación segura, higiénica y digna. Pero esas barreras están ahí, y tenemos que entenderlas y medirlas para derribarlas.

La primera barrera es la falta de información y conocimiento sobre la menstruación. La encuesta arrojó que 69% de las adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes tiene poca o ninguna información cuando le llega su primera menstruación. Estamos permitiendo que lleguen a este importante momento de su desarrollo en la ignorancia. Además, concentramos por completo en las mamás la educación respecto a la menstruación, ya que 7 de cada 10 personas encuestadas señaló que su mamá es la primera persona con quien habló del tema. ¿Cuentan con toda la información necesaria para orientar a sus hijas? ¿No deberían los papás o los profesores hombres en las escuelas tener también alguna información básica o alguna guía elemental para cuando deban orientar a alguien que vive su periodo por primera vez?

Una segunda barrera es la falta de infraestructura adecuada para gestionar la menstruación, es decir, espacios limpios, dignos y seguros –así como productos de higiene menstrual– para que las mujeres podamos asearnos y cambiarnos cuando estamos pasando por el periodo. Poco más del 15% de las personas encuestadas no cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión menstrual en su trabajo y/o escuela. No solo eso. A escala nacional, el 56% dice que no tienen productos de gestión menstrual disponibles sin costo en su escuela o lugar de trabajo. En Puebla ese porcentaje llega a 77%, mientras que en Oaxaca alcanza un preocupante 74%. Estos números representan a cientos de miles de personas padeciendo cada mes por no saber dónde ir ni qué hacer cuando sufren algún inconveniente por el periodo menstrual en el transporte, en la calle o en algún otro espacio público.

Una tercera barrera a derribar es el silencio sobre la menstruación, que solo ha creado tabúes y ha agravado los prejuicios en torno a este tema. La encuesta muestra que la intensidad de los dolores y el miedo a manchar la ropa son las dos principales razones que explican porqué las mujeres y las personas menstruantes dejan de realizar diferentes actividades durante su periodo. No quieren que se note que están en el periodo, es algo que debe ocultarse para no pasar vergüenzas, en vez de que el tema sea tratado con naturalidad y empatía. Un 24% ha tenido que sufrir comentarios desagradables en la calle, un 16% ha escuchado frases molestas de familiares y 6% ha vivido maltrato, rechazo o prohibición de ingresar a algún lugar debido a la menstruación. Ante esto, la información y la concientización son claves.

Finalmente, vale la pena destacar que esta encuesta marca un antes y un después en el tema de la menstruación. Un problema no se puede resolver si no conocemos su tamaño. Gracias a esta encuesta, ahora sabemos la magnitud del reto para lograr una menstruación digna. Además, los retos en materia de menstruación no son los mismos para todas las mujeres en todo el país. Esta encuesta nos permite tener una mirada más fina sobre lo que sucede a nivel local y regional. Es un estudio que aporta datos y evidencia para diseñar mejores políticas públicas y mejores programas empresariales para atender a las personas que viven la menstruación.

Es muy largo el camino que hay que recorrer para que todas las mujeres y personas menstruantes alcancemos una menstruación sana, segura e higiénica. Esta encuesta es un paso más en la dirección correcta. Le invito a que consulte los resultados en la página web de Essity.

*Paulina Camargo es vicepresidenta de Essity América Latina