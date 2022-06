El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, defendió lo indefendible, pues ahora se peleó con 3 ex gobernadores del tricolor en Chihuahua.

La pelea se dio luego de la publicación de una columna publicada en el Heraldo de Chihuahua y firmada por los 3 ex gobernadores:

Fernando Baeza Meléndez,en el periodo de 1986 a 1992

Patricio Martínez García, en el periodo de 1998 a 2004

José Reyes Baeza Terrazas, en el periodo de 2004 a 2010

En la cual, le expresaron a Alejandro Moreno que, ante los resultados de las elecciones 2022, su presidencia ya era prescindible para el partido, ya que comentan que no abona al campo electoral, pues señalan, no siembra credibilidad y confianza.

Por lo anterior, los 3 ex gobernadores del Chihuahua, pidieron a Alejandro Moreno que reconociera sus fallas y dejara el cargo tricolor, por el resultado en las Elecciones 2022.

Alejandro Moreno responde a ex gobernadores del PRI en Chihuahua; ”verán el compromiso con el trabajo del partido”

Alejandro Moreno respondió y se peleó con los 3 ex gobernadores de PRI en Chihuahua.

Según replicó el dirigente, todos son iguales dentro del tricolor y verán su compromiso con el partido por su trabajo.

De igual manera, Alejandro Moreno destacó que “todo lo que sea para construir al PRI, será bienvenido”.

Los comentarios de Alejandro Moreno se dan luego de que exdirigentes del tricolor, solicitarán una nueva reunión con el objetivo de hablar sobre el liderazgo del partido.

Exdirigentes del PRI solicitan reunión con Alejandro Moreno para hablar sobre dirigencia

El pasado 23 de junio, exdirigentes del PRI solicitaron una nueva reunión con Alejandro Moreno para hablar sobre la dirigencia del partido.

De acuerdo con los líderes, el último encuentro, llevado el 14 de junio, puso sobre la mesa temas pendientes en el PRI, como es la renovación del liderazgo tricolor.

Ante esto, Alejandro Moreno se peleó con el exdirigentes y les dijo que los esperaba, “con mucho gusto”, en la siguiente sesión de Consejo Político Nacional para expresar sus intereses y asuntos.

La acción generó molestia en los exdirigentes, como fue el senador Osorio Chong, quien advirtió que Alejandro Moreno se va antes del proceso del 2024.

No obstante, la pelea no quedó ahí, pues rumores expresan que algunos ex dirigentes han movido influencias para que ex gobernadores y militantes del PRI se vayan contra Alejandro Moreno.