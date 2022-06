El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aclaró que no se reunirá en privado con los líderes del PRI tras segunda solicitud, pero los invitará al próximo Consejo Político Nacional que aún no tiene fecha de realización.

Los expresidentes del partido volvieron a solicitar una reunión con Moreno tras haber tenido pláticas el martes pasado.

Sin embargo, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI al que otros quieren correr, afirmó que el mejor espacio donde se puede dar el diálogo en favor del partido y de cara a la militancia es en este Consejo.

Asimismo, dijo que desde dicha reunión con líderes del PRI, ha sostenido reuniones bilaterales con la mayoría de los expresidentes del partido.

Luego de los resultados de las elecciones 2022, donde la alianza del PRI con el PAN y PRD ganó 2 de 6 estados, líderes del partido y militantes expresaron la necesidad de un cambio en la dirigencia.

Ante la solicitud de la necesidad de convocar a una nueva dirigencia, Alejandro Moreno aseguró que se haría cuando él terminara con su administración.

Sin embargo, la militancia no quedó conforme con la respuesta ante el nuevo mapa político de México, donde el PRI gobierna sólo 2 estados, por lo que se solicitó una segunda reunión privada que fue rechazada por Moreno al considera que “no hay nada que esconder”.

Asimismo, Alejandro Moreno, dijo que lo mejor es convocarlos al Consejo Político Nacional, donde los líderes del PRI podrán expresar sus propuestas, cuando se planteen los “asuntos generales”.

Por otra parte, aseguró que se ha reunido con varios de los líderes del PRI y que, además, los ha recibido con afecto a pesar de que no comparte sus señalamientos.

De acuerdo con Alejandro Moreno, ha sostenido reuniones con 5 de los 9 expresidentes:

“Como somos en el partido, abierto. No hay nada qué esconder. Yo creo que los planteamientos son abiertos y son claros, no hay nada que esconder. Los he recibido siempre con mucho afecto, con mucho aprecio; en estos últimos días, de los nueve firmantes, me he reunido con 5 de manera personal”

Alejandro Moreno