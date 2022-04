Alonso Castillo Cuevas acusó a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, de tener hincados al Senado de la República y a la Cámara de Diputados y hacer lo que se le da la gana.

En entrevista en Milenio, el hijo de Alejandra Cuevas, quien fue acusada por el delito de homicidio contra el hermano de Alejandro Gertz Manero, habla de la acusación que tiene en la Fiscalía General de la República (FGR).

Alonso Castillo, habló de la carpeta que existe en su contra por un delito ambiental y aseguró que Alejandro Gertz Manero es un extorsionador profesional.

El hijo de Alejandra Cuevas, denunció que Alejandro Gertz Manero utiliza la FGR de manera facciosa, además aprovecha todos las herramientas que tiene en su poder para realizar delitos.

Alonso Castillo dijo que se tiene como ejemplo el caso de su madre y su abuela, quienes estuvieron encarceladas por las influencias y el poder que presenta el Fiscal General.

Asimismo, indicó que no le sorprende que exista una carpeta de investigación en su contra, pues anteriormente ya los acusó con delitos fabricados y hasta les exigió que se incriminen (refiriéndose al caso de Alejandra Cuevas).

Alonso Castillo aseguró que Alejandro Gertz Manero escondió la carpeta en su contra durante 6 meses, pues la denuncia tuvo lugar desde octubre del 2021.

Igualmente, declaró que metió el delito en una unidad dedicada al medio ambiente para que él no se enterara del asunto y no pudiera defenderse.

“Lo oculta durante 6 meses y lo mete en un lugar ambiental que digo no, yo no he cometido delito de ningún tipo.

Yo creo que él lo puso ahí para enterrarlo en lo más profundo y quién sabe de qué me está acusando, que me diga de qué me está acusando, que me citen a comparecer pero quiero que esté presente a mi lado el fiscal por este absurdo”

Alonso Castillo