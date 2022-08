Alejandro Armenta Mier, de 53 años de edad, fue elegido por Morena para convertirse en presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República tras la larga sesión plenaria de este miércoles 31 de agosto.

Los otros contendientes en Morena eran:

En medio de discusiones para elegir al presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta resultó triunfador de entre los 4 aspirantes.

El senador de Morena por Puebla, obtuvo el triunfo con 36 votos a favor.

Su más cercano adversario al interior de Morena fue Higinio Martínez, quien recibió 28 votos.

Tras la votación que otorgó el triunfo a Alejandro Armenta como presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, y a Ana Lilia Herrera como vicepresidenta, Morena celebró.

El grupo parlamentario del partido político de AMLO celebró con gritos de “unidad”, “viva Morena”, “arriba Andrés Manuel” y “viva la democracia” el triunfo del senador de Puebla.

Igualmente, las palmas y los gritos de presidente no faltaron tras el nombramiento del morenista cercano a Ricardo Monreal.

Previo a la votación para elegir al presidente de la Mesa Directiva, los senadores de Morena, entre ellos los aspirantes al cargo, emitieron algunas declaraciones que hicieron más difícil el proceso.

Entre lo más destacado se encuentra la declaración de Gabriel García, quien se lanzó contra Alejandro Armenta, y la petición de apoyo de Higinio Martínez.

Sin embargo, Daniel Castorena, Margarita Valdez, Félix Salgado Macedonio y Antares Vargas también se pronunciaron, reprochando el manejo de la votación.

La cual, según Félix Salgado Macedonio, tuvo que ser vigilada por el Notario Público Ricardo Vargas porque no existía confianza entre los legisladores.

En su participación durante la Plenaria de Morena de este miércoles 31 de agosto, Gabriel García Hernández se lanzó contra Alejandro Armenta.

El senador reprochó a Alejandro Armenta que nunca se haya reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que aseguró que el movimiento demanda la unidad del grupo parlamentario.

En ese sentido, indicó “con gran respeto”, que Alejandro Armenta nunca ha visto a AMLO, algo necesario para restablecer la relación de unidad genuina entre el poder legislativo y el ejecutivo.

“Compañero Alejandro, tengo un gran respeto por ti, pero nunca te has reunido con el licenciado López Obrador, nunca lo has visto, lo entiendo. Yo no estoy señalando, pero quiero justificar esta razón porque no quiero lastimar a nadie, y quiero explicar las razones por las que estoy exponiendo la necesidad de un consenso, que se restablezca esa relación de manera indispensable.”

Gabriel García