Alejandra Reynoso, senadora del PAN, tiene cáncer de mama y una iniciativa de ley

Alejandra Reynoso, senadora del PAN, regresó a las actividades legislativas tras ser diagnosticada de cáncer de mama.

Este miércoles 3 de noviembre Alejandra Reynoso regresó al Senado y presentó una iniciativa de ley.

La iniciativa de ley que presentó la panista Alejandra Reynoso fue la creación de la Ley de Promoción al Emprendimiento Juvenil.

Luego de ausentarse en el Senado, el pasado 9 de octubre la senadora del PAN Alejandra Reynoso informó que le detectaron cáncer de mama.

Alejandra Reynoso dijo en una carta que tuvo que ser operada varias veces y que ya estaba en su casa.

“Mi ausencia de estos últimos días se debe a que me detectaron cáncer de mama; fui sometida a cirugías y, después de varios días en el hospital, hoy puedo decir que estoy bien. Estoy en casa, me siento fuerte y me siento lista para enfrentar lo que sigue”.

Alejandra Reynoso