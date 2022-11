El alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, aclaró que el Museo del Narco aún está “en veremos” pues no se ha designado el tema de la sala cultural que se construye junto con un mirador.

De acuerdo con el alcalde, si bien el tema de exposición para esta sala no está definido, no le da miedo que se hable sobre las figuras del narcotráfico que han emanado del municipio de Sinaloa.

El alcalde de Badiraguato aclaró que no hay una construcción para un museo per se, sino la de un mirador que incluirá una sala cultural, donde podría estar el Museo del Narco.

Sin embargo, aún no se ha asignado el propósito de esta sala, sin que los líderes del narco emanados de Badiraguato queden descartados.

En entrevista con Adela Micha, López Elenes compartió que la idea de este Museo del Narco surgió por una pregunta expresa sobre si “no le daría miedo” hablar de dicho tema.

“Me pregunta: oiga, ¿ y le asusta a usted que sea un museo del narcotráfico? y le digo que no, no me asusta. No me asusta que alguien lo pueda proponer”

José Paz López Elenes, alcalde de Badiraguato