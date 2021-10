Adela Micha critica protesta del PAN contra Jorge Alcocer; la llama “vulgar”

La periodista y conductora Adela Micha criticó a los diputados federales del PAN por regalarle una lápida al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia de ayer en San Lázaro.

Durante la transmisión de su programa “Me lo dijo Adela”, Adela Micha calificó de “vulgar” la protesta de los legisladores panistas y dijo que no le gustó.

“Personalmente a mi no me gustó (el regalo de los diputados del PAN), el secretario de Salud es un hombre mayor, no me gustó, es un recurso muy vulgar”

Adela Micha