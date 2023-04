Adán Augusto López negó haber pedido a senadores dejar inoperante al INAI, hoy martes 25 de abril en la conferencia mañanera.

Lo anterior tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarles al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de sesionar sólo con cuatro comisionados.

Además de un audio que se filtró donde supuestamente el secretario de Gobernación explicaba a legisladores cuál era su plan en contra del INAI.

Por lo que al ser cuestionado de este tema en la mañanera de hoy, negó haber pedido a los senadores dejar inoperante a la institución.

Como parte de su respuesta, Adán Augusto López felicitó a la ministra Loretta Ortiz por negar permiso al INAI para sesionar con cuatro comisionados.

Pues aseguró que esta solicitud del INAI violaba la constitución, porque era algo que la misma ley no prevé.

A pesar de esta resolución de la corte, Adán Augusto López, afirmó que en el Senado de la república continuan los esfuerzos para elegir a los próximos comisionados.

Adicionalmente mencionó que esto lo podrían realizar en los pocos días restantes del periodo ordinario de la cámara de senadores.

Después de la felicitación a la ministra Adán Augusto López negó haber pedido a senadores a favor de la 4T dejar inoperante al INAI.

Aunque aclara que sí platicó con los senadores de las bancadas de:

El secretario de Gobernación desmintió que esta reunión fue para pedirles a los legisladores dejar inoperante el INAI, y sostuvo que sólo trataron temas que se verán en los próximos días como:

En este sentido dijo no conocer el audio y mencionó que se trataba de una edición de su voz.

“No conozco, la verdad yo no me ocupo de escuchar esas cosas pero quienes la han escuchado y por lo que me han comentado entiendo que hay evidentemente una edición y se falseó, se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores.

Pero aquí abiertamente les digo qué fue lo que platicamos”

Adán Augusto López, secretario de Gobernación