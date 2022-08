El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que haya división o desaire con Ricardo Monreal al no acudir a la Plenaria de Morena en el Senado de la República.

Fue el pasado lunes 29 de agosto, cuando circulaba la versión de que Adán Augusto López se encontraba de compras en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Boston, Massachusetts.

Dicha versión fue revelada por la columna editorial ‘Bajo Reserva’, de El Universal, en donde se indicaba que Adán Augusto López habría sido captado paseando por la ciudad de Estados Unidos como un ciudadano cualquiera.

Las sospechas se confirmaron cada vez más ante la inactividad de Adán Augusto López en redes sociales durante el fin de semana.

Horas más tarde, el secretario de gobernación habría cancelado su participación en la plenaria de Morena en el Senado de la República, misma que fue celebrada el pasado martes 30 de agosto.

Durante una visita a Palacio Nacional, Adán Augusto López fue cuestionado a pregunta expresa si su inasistencia a la plenaria de Morena significaba un desaire al senador Ricardo Monreal.

Sin mucho titubear, Adán Augusto López, respondió que nada de eso, sino simplemente tenía unos compromisos familiares fuera de la Ciudad de México, motivo por el que canceló su participación con anticipación.

“No fue desaire yo en mi caso he sido convocado y he asistido, no pude asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad”

Adán Augusto López