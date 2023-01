“A lo mejor no somos la mamá del Chapo Guzmán”, señaló uno de los familiares de periodistas asesinados en Veracruz, que piden encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la conferencia mañanera de hoy 26 de enero, el familiar de una víctima asesinada en Veracruz acudió por segunda vez para solicitar justicia por el asesinato de su padre, y otros periodistas de la entidad.

El hombre, identificado como Jorge Sánchez Ordoña, solicitó a AMLO que se reuniera con las 13 familias de una red de periodistas asesinados, quienes llevan años buscando justicia y no han tenido éxito, ni avances en las investigaciones.

No obstante, ante la negativa de AMLO de reunirse personalmente con ellos y encomendar la tarea a su gabinete, el veracruzano sentenció que quizá no eran importantes como la mamá del Chapo Guzmán .

Ello debido a las fotografías que circulan en donde el presidente de México saluda a la mamá de Joaquín Guzmán Loera ‘el Chapo’, líder del Cártel de Sinaloa.

Familiares de periodistas asesinados piden encuentro con AMLO

Jorge Sánchez, uno de los familiares de los periodistas asesinados en Veracruz solicitó a AMLO que atienda a todas las familias de la entidad, quines le solicitan una reunión para explicarles “su sentir” ante la impunidad que caracteriza cada caso.

Acorde a lo expuesto por el hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, asesinado el 2 de enero de 2015, todos los familiares de las víctimas esperaban que a tantos años de los asesinatos y con la llegada de AMLO al poder, se encontrara justicia y dejara de existir la impunidad, tal como ha señalado en muchas ocasiones el presidente.

No obstante, asegura que no hay apoyo para ellos , llevan años en un trámite en el que no encuentran justicia y no existen avances en los casos de investigación, por lo tanto no hay sentencias, ni reparación del daño.

“La mayoría de los integrantes todavía no tienen apoyos por parte de la Comisión de Víctimas estatal, estamos en ese trámite donde no encontramos justicia y tampoco se puede acceder a la reparación del daño porque no hay sentencias declaratorias” Jorge Sánchez

En ese sentido, explicó, buscan que sea el propio AMLO quien los reciba y escuche, aunque agregó, sabe que no son tan importantes como la mamá del Chapo.

“Yo sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted, o no está aquí la mamá del chapo no, pero creo que es necesario que conozca nuestro sentir (...) Nuestros casos están en la impunidad, ya sabemos lo que hay en la carpeta, no hay nada, no hay ningún avance” Jorge Sánchez

Familiar de periodista asesinado en Veracruz (Mario Jasso)

AMLO responde: “ese argumento lo usan los adversarios”

Por su parte, AMLO respondió al familiar del periodista que el argumento de la supuesta reunión con la mamá del Chapo lo utilizan sus adversarios, además, acusó que por un saludo tratan de igualarlo a quienes tienen nexos con el crimen organizado.

“Cuando tú hablas de la mamá del chapo, esos son los argumentos, te lo digo con todo respeto, de nuestros adversarios, porque me baje a saludarla ya están con eso, tratan de igualarme" AMLO

Asimismo, aseguró que él atiende personalmente a los familiares de las víctimas todo el tiempo, y que siempre está “abajo, a ras de la tierra” recogiendo los sentimientos de los mexicanos.

No obstante, comentó que si bien los familiares de los periodistas sí serán atendidos y obtendrán justicia, la reunión solicitada no se dará , pues serán Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y Rosa Icela Rodríguez, quienes se reunirán con ellos y seguirán de cerca el caso.

“Van a ser atendidos tú y todos, los va a atender Alejandro Encinas y la secretaria, y vamos a seguir defendiendo que en nuestro gobierno se busca que no haya impunidad (...) Lo ven primero con ella”. AMLO

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que mañana se reunirá la fiscal de Veracruz con los familiares de los periodistas para hacer la revisión de los avances y estatus de cada caso.

Agregó que se compromete a hacer lo necesario para que exista la procuración de justicia que los familiares de los periodistas requieren.